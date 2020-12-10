РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 дек. В магазине в подмосковных Котельниках в ходе рейда выявили нарушения масочного режима, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Ежедневно проводится мониторинг соблюдения мер для предотвращения коронавирусной инфекции в местах общественного пользования: магазинах, торговых центрах, кафе, а также на объектах бытовых услуг.

«За последнее время было выявлено несколько нарушений в общественных местах, а именно: на улице Железнодорожной в магазине «Пятерочка» работники магазина были без масок и перчаток, а в зале находились покупатели без масок», - говорится в сообщении.

Также в микрорайоне Новые Котельники в барбершопе «Бородач» сотрудник обслуживал клиентов без маски. Администратор не предоставил журнал санитарной обработки помещения.

Особое внимание уделяется объектам, в которых жители сталкиваются с нарушениями масочного режима. В основном это магазины. Продавец может обслужить без маски или находиться на рабочем месте без нее. В этом случае сотрудник администрации проводит разъяснительную беседу и выносит предупреждение об административной ответственности.