РИАМО - 10 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею создания суда по правам человека в РФ и предложил ее проработать, сообщает РИА Новости.
Предложение президент обсудил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека по видеосвязи.
«Ваша идея о создании российского суда по правам человека - просто надо проработать <…>. Все такие институты, как судебный следователь и так далее, они требуют и финансирования, и изменения определенных систем. Это то же самое» - сказал Путин.
Глава государства назвал идею правильной и предложил проработать ее с учетом финансирования и изменения определенных систем.
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