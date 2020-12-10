РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 дек. В подмосковных Котельниках ведут строительство новой ветки водоснабжения для жилого комплекса «Оранж Парк» и микрорайона Опытное поле, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«В Котельниках полным ходом идет строительство новой ветки водоснабжения жилого комплекса «Оранж Парк» и микрорайона Опытное Поле. Для успешного и своевременного ввода в эксплуатацию нового трубопровода диаметром 400 миллиметров и протяженностью 200 метров гарантирующий поставщик услуг водоснабжения города МУЖКП «Котельники» осуществляет технический надзор за строительством указанных сетей», - говорится в сообщении.

Данное направление деятельности является особенно важным в части вопросов дальнейшей эксплуатации водопровода. От того, насколько качественно и правильно по проекту проложены трубопроводы водоснабжения, напрямую зависит их безаварийная работа в дальнейшем.