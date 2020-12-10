РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 дек. В подмосковных Котельниках 21 декабря будут сносить самовольные постройки в микрорайоне Ковровый, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители, 21 декабря в 10:00 будет проводиться снос некапитальных строений, имеющих признаки самовольных построек по адресу: микрорайон Ковровый, рядом с домом №24, возле Дзержинского шоссе», - говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов жители могут связаться с управлением градостроительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации Котельников по телефону: 8(498)742-20-02.