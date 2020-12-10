РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Сотрудники межведомственной комиссии по мобилизации доходов в подмосковном Подольске проведут заседание в режиме онлайн 17 декабря, сообщается на сайте администрации округа.

«В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с ограничениями по распространению коронавирусной инфекции на территории Московской области, администрацией городского округа Подольск принято решение о проведении выездной межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области дистанционно. В таком режиме в соответствии с планом, утвержденным главой округа Николаем Пестовым, 17 декабря пройдет заседание комиссии по промышленной площадке «ПАЗ», - говорится в сообщении.

Предложения для включения в повестку заседания комиссии необходимо направлять в МКУ «Центр экономического развития» по электронной почте: admpodol-prognoz@yandex.ru.