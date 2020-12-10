РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Завершились игры в рамках первенства федеральных округов России по баскетболу сезона 2020-2021 годов, по его итогам спортсмены Люберец вышли в полуфинал, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Завершилось первенство Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России по баскетболу среди юношей 2005 года рождения. Люберецкая команда вышла в полуфинал первенства России», - говорится в сообщении.

По итогам соревнований люберецкие баскетболисты провели шесть игр, которые принесли четыре победы и два поражения.