РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Во всех региональных центрах «Мои Документы» жители Люберец могут получить справку о размере пенсий и прочих выплат, эта услуга предоставляется бесплатно, говорится в сообщении МУ «Люберецкий МФЦ».

«Данная справка, подтверждающая источник и размер дохода, необходима при оформлении дополнительных пособий и социальных надбавок. Обратиться за услугой могут граждане, получающие пенсии или иные выплаты из Пенсионного фонда, а также их представители. Услуга предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня», - говорится в сообщении.

Для получения справки нужно прийти в МФЦ Московской области с паспортом и заполнить заявление. Кроме того, такую справку можно взять в территориальном подразделении ПФР по Московской области или подать заявление через портал госуслуг.