РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 дек. В подмосковных Котельниках 11 декабря зажгут иллюминацию на главной елке округа, жителей приглашают посетить праздник, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! Приглашаем вас 11 декабря на праздничное мероприятие «Встреча Деда Мороза», где пройдет зажжение огней на главной новогодней елке города», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: микрорайон Белая Дача, дом №32, площадь ДК «Белая Дача». Начало в 16:30.