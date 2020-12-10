РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Судебному участку №100 в селе Ильинское городского округа Красногорск передали помещение площадью 170 квадратных метров, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Новое помещение в четверг осмотрели глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина, замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области Антон Шестаков и мировой судья судебного участка №100 Красногорского судебного района Ольга Евсеева.

«Ранее администрация горокруга Красногорск передала помещение управлению по обеспечению деятельности мировых судей Московской области», - говорится в сообщении.

Старый участок располагался в деревне Гольево на 110 квадратных метрах.

«Появилась возможность отдельно разместить цивилизованный зал заседаний, где комфортно может работать судья и комфортно могут чувствовать себя участники судебного процесса. Это важно, потому что участки мировых судей - это первые инстанции, куда обращаются люди для решения своих вопросов. Наша задача помогать создавать условия для того чтобы было удобно всем», - отметила Хаймурзина.

Глава муниципалитета подчеркнула, что в этом же здании находится территориальный отдел «Ильинское».

«Коллеги могут взаимодействовать друг с другом в рабочем режиме очень оперативно», - пояснила Хаймурзина.

Мировой судья рассматривает гражданские, административные и уголовные дела. Наибольшее их количество - о расторжении брака и о защите прав потребителей. В год выносится более тысячи судебных приказов, в том числе о взыскании с должников обязательных платежей в доход муниципального бюджета.

«Пока в соответствии с постановлением губернатора Московской области от 12 марта 2020 года №108-ПГ в помещения мировых судов допускаются только участники судопроизводства с соблюдением профилактических мер», - заключается в материале.