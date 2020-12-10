Затянувшаяся удаленка, самоизоляция и закрытые границы заставили многих жителей Москвы пересмотреть привычный образ жизни. Кто-то переехал на дачу, другие – сняли дом за городом, а третьи – решили попробовать совместное проживание в формате коммуны. Обозреватель РИАМО съездила в подмосковный коливинг «Дача Бородино» и узнала, как можно жить и работать в компании незнакомых людей в период пандемии.

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Эксперимент на даче

Один из создателей проекта – Алексей в марте 2020 года самоизолировался на даче своего друга Вячеслава в 120 километрах от Москвы. Дача под Можайском, в селе Бородино, до пандемии была обычным летним домом.

Помимо работы на природе, ребята стали проводить здесь разные мероприятия для друзей – волейбол, ретриты (духовные практики – прим. ред.), занятия йогой, фестивали выходного дня. Получилось так, что в доме постоянно жили около 20 человек, которые вместе готовили, занимались спортом, устраивали уборку и отдыхали.

«Через два месяца удачной изоляции мы решили, что эксперимент нужно продлить, и придумали такую форму существования, как коливинг, то есть совместное проживание незнакомых людей вместе», - рассказывает Алексей.

По его словам, изначально планировалось, что проект будет местом, куда можно приехать пожить семьей. Поскольку многие сейчас работают на удаленке, организаторы решили совместить работу и отдых. То есть днем в будни все работают в общем коворкинге, а по вечерам могут отдохнуть, но основная культурная и спортивная программа – в выходные.

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Как устроено совместное проживание

Перестраивать дачу в коливинг ребята не стали, но обустроить дом и сделать его комфортным для проживания разных людей пришлось. Так появилось большое уютное пространство, которое днем является коворкингом, а вечером превращается в домашний кинотеатр. Детали интерьера создавали сами. Построили еще два отдельных домика для тех, кто хочет уединиться, также организовали возможность поспать на сеновале летом.

На улице есть уютный бар с самоваром, беседка для литературных вечеров и костер, возле которого собираются жители коливинга для решения организационных вопросов. Также на даче есть баня, а рядом с домом – небольшой парк с арт-объектами. Многие гости выражали себя, пытаясь создать что-то своими руками на карантине.

На территории дачи комфортно могут разместиться около 30 человек, но чаще всего живут не больше 20. Здесь есть как отдельные комнаты и домики, так и общее помещение, где все спят вместе, как в хостеле.

«Часто все засыпают в большой комнате на ковриках после просмотра фильма, а потом уже перебираются на кровати», - рассказывает Алексей.

Все люди, которые сюда приезжают, разделяют идеи здорового образа жизни и совместного проживания, готовы вставать с утра пораньше (в 7:45), чтобы позаниматься йогой, медитацией, не курят и не злоупотребляют алкоголем.

«Мы не против алкоголя как такового, и если кто-то из жителей захочет приготовить глинтвейн на костре или чешский пунш, то пожалуйста, но нужно, чтобы вся компания это разделяла», - объясняет Алексей.

Совместные завтраки, ужины, уборка и развлечения – это то, что является основой жизни в коливинге. Для удобства функции разделяют между жильцами: если человек не хочет готовить, но готов убираться, то никто ему ничего не навязывает. Эти вопросы обсуждаются на совместных совещаниях.

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Бизнесмены и иностранцы

По словам Алексея, за все время существования коливинга здесь успели пожить около 400 человек, среди которых бизнесмены из «Москвы-Сити», профессора вузов, преподаватели английского и йоги, учителя, дизайнеры, журналисты, химики и другие.

Приезжают на дачу и с домашними питомцам – на доске почетных жителей дачи висят два фото собак. Также здесь жили крысы, улитки и другая живность, которую гости привозили с собой. На улице постояльцы построили теплый домик для котов, которых деревенские жители приносят в коробке под дверь.

Здесь жили люди не только из Питера и Москвы, но и из Казани, Нижнего Новгорода, Сибири и с Дальнего Востока.

«Однажды на дачу приезжали итальянцы, которые вынуждены были остаться в России на карантине. Они познакомились в нашем комьюнити с русскими девушками, и к нам приезжали проверить отношения. Сейчас они увезли девушек в Италию», - рассказывает Алексей.

По возрасту ограничений тоже нет. В коливинг приезжают и с маленькими детьми, которым нет и двух лет, и гости за 50, которые тоже разделяют идеи здорового образа жизни и хотят быть в коллективе.

Большинство новичков сначала приезжает на выходные – на разведку, чтобы посмотреть, как все устроено, а потом остаются на неделю или на месяц. Возвращаются около 90%. Организаторы заинтересованы в долгосрочном совместном проживании. Среди постояльцев были и те, кто жил по три месяца.

Пока стоимость проживания в коливинге символическая – дешевле хостела в Москве, в районе 400 рублей за ночь. Если живешь больше недели, то цена будет еще ниже.

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Квадрокоптер и картошка

По словам Алексея, здесь жили люди, которые в течение двух месяцев ни с кем почти не общались – так ка были заняты своими проектами, но участвовали в общих собраниях. Также были постояльцы с необычными хобби, например, пели песни в полях. Но все это вписывается в общую концепцию коливинга.

«Сочетание необычных людей и обстановки рождает массу забавных случаев – многие городские жители не могли отличить киви от картошки, боялись упасть в колодец, впервые увидели сороку и подумали, что это экзотическая птица», - делится Алексей.

Из-за того, что коливинг находится в деревне, местные бабушки очень удивлялись новым людям, которые стали к нам приезжать.

«Больше всего их смущал квадрокоптер, который они прозвали «планетяном». И очень нас просили, чтобы «планетяне» не залетали в их огород», - рассказывает Алексей.

Также забавные случаи были с бизнесменами из «Москва-Сити», которые приезжали на дачу перезагрузиться. Эти люди искренне не понимали, почему деревенские бабушки продают сметану и творог без упаковки и почему у них нет товаров по акции.

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Не бояться коронавируса

Когда была первая волна коронавируса, то для заселения в дом требовалась справка об отсутствии ковида, и только после этого объединяли людей в группы для проживания.

По словам ребят, в этом вопросе они стараются руководствоваться предписанными правилами безопасности и здравым смыслом. После отмены самоизоляции люди сами определяют, насколько им комфортно жить коммуной, и сами оценивают риски.

«Мы в свою очередь проводим дезинфицирующую уборку, не возражаем против тех, кто носит маски дома и не навязываем никому свой образ жизни», - объясняет Алексей.

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100 дел, которые нужно сделать в коливинге

Для всех приезжающих на даче есть папка «100 дел, которые нужно сделать, пока вы на даче». Среди таких дел – искупаться в проруби, сходить в баню, покататься на лошади, сходить к бабе Вале за творогом, посмотреть достопримечательности Бородинского поля и прочее.

В основном днем все работают, сидят в Zoom, а также обращаются за помощью друг к другу. Это удобно, когда живешь в коллективе: если кому-то нужно сделать презентацию или починить компьютер, то среди гостей обязательно найдется тот, кто поможет, отмечают организаторы.

Интересно, что гости находят здесь не только друзей, но и партнеров по рабочим проектам – кто-то дизайнера, кто-то менеджера СММ.

Среди развлечений, кроме спорта и йоги – музыка, просмотр фильмов, обсуждение книг, а также кулинарные поединки, когда каждый пытается приготовить что-то необычное.

С 30 декабря по 2 января в коливинге будет новогодняя вечеринка, но билетов на нее уже не достать, так как постоянные клиенты раскупили их за 20 минут после анонса. В программе – классические новогодние традиции, много музыки, песен и спорта.

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