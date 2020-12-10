РИАМО - 10 дек. На крупнейшем в Подмосковье хлебозаводе компании «Коломенское поле» в тестовом режиме запустили несколько производственных линий, это третья и восьмая линии по выпуску хлебобулочных изделий, вторая и девятая линии по изготовлению кондитерских изделий, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Хлебозавод находится в индустриальном парке «Коледино» в Подольске. На этой площадке он был построен в максимально сжатые сроки. Сейчас здесь идут пусконаладочные работы.

«Самый большой в регионе хлебозавод был построен меньше чем за год. Это стало возможным благодаря помощи правительства Московской области. Для этого мы привлекаем региональные институты поддержки, такие как Корпорация развития Московской области. КРМО помогла инвестору с выбором участка, а затем оказала содействие ООО «Коломенское поле» при подготовке к стройке», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, инвестиции в проект компании на первом этапе составили более 6 миллиардов рублей. Уже сейчас на предприятии трудоустроены около 250 человек, всего планируется создать более 1,4 тысячи рабочих мест для жителей Московской области.

Планируется, что к концу 2022 года завод выйдет на плановую мощность в 650 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки: будут выпускаться хлеб, вафли, булочки, печенье, шоколад, зефир и начинка для изделий.Кроме этого, по окончании второго этапа инвестпроекта будет введен в эксплуатацию автоматический склад.

В день планируется отправлять до 1 тысячи мало- и среднетоннажных автомобилей, при этом на загрузку одной машины будет уходить не более 15 минут.