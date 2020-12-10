РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. В территориальном отделе №11 административно-технические инспекторы региона подвели итоги надзорной деятельности в 2020 году, почти 3,4 тысячи объектов было приведено в порядок в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Результатом контроля за чистотой и порядком инспекторами Госадмтехнадзора в текущем году на территории городского округа Балашиха стало устранение 3397 нарушений в содержании различных объектов и территорий», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

В результате регулярных проверок по предписаниям инспекторов на территории Балашихи выявлено и ликвидировано 395 навалов и свалок общим объемом более 14,7 тысячи кубометров, в том числе крупная свалка объемом около 9 тысяч кубометров вблизи национального парка «Лосиный остров» у Щелковского шоссе.

Установленные в проблемных местах восемь фотоловушек и проводимые инспекторами «засады» помогли зафиксировать 32 несанкционированных сброса. Благодаря действиям инспекторов в 2020 году в Балашихе устранено свыше 300 нарушений и факторов опасности на детских игровых и спортивных площадках.

«По итогам проверок социально значимых объектов, мест массового посещения и пребывания людей устранено 376 правонарушений», - добавляется в материале.

В результате принятых мер административного воздействия инспекторы добились приведения в надлежащее состояние 52 наземных линий теплосети и тепловых камер.

Значительная работа проведена местным территориальным отделом по контролю за соблюдением тишины и покоя граждан: рассмотрено 84 обращения жителей. По 43 обращениям ответственные организации привлечены к административной ответственности.

417 водителей привлекли к ответственности за парковку на газонах и детских площадках с помощью приложения «Народный инспектор». Для профилактики подобных нарушений отдел добился установки более 850 погонных метров ограждений на улицах Солнечная, Заречная, Твардовского, в микрорайоне Павлино и других улицах. Это позволило значительно уменьшить количество нарушений.