РИАМО - 10 дек. Победителями и призерами конкурса средств массовой информации о правовом просвещении под девизом «Слово в защиту!» стали журналисты изданий «Право бизнеса», «Российская газета», телеканала «360», «Радио 1» и другие, сообщила в четверг уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

В четверг в пресс-центре РИАМО прошла церемония вручения знаков отличия и благодарностей уполномоченного по правам человека в Московской области. Также были подведены итоги конкурса.

«Журналисты Подмосковья уделяют большое внимание правовому просвещению граждан и теме защиты прав человека. Они встают на защиту жителей. Рассказывают о проблемах, очень часто выступления в прессе помогают обратить на них внимание властей», - сказала Семенова.

Первое место в номинации «Правовой ликбез» заняла главный редактор журнала уполномоченного по правам предпринимателей в Московской области «Право бизнеса» Юлия Мартынова. Ее наградили за интервью с прокурором Московской области Сергеем Забатуриным.

Обладателями серебра стали журналисты «Орехово-Зуевского социального радио» Юлия Беляева и Дарья Кузьмичева. Третьей стала Александра Арефьева из «Ленинской Шатуры».

«Этот год действительно был непростой. Мы старались осветить проблемы и трудоустройства, и защиты прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Будем работать дальше», - сказала Кузьмичева.

В номинации «Профессия правозащитник» победу одержали Елена Проколова из газеты «Ежедневные новости. Подмосковье» и корреспондент телеканала «360» Максим Бойцов.

«Есть люди, которые невидимы. И моя задача, <...> чтобы о них узнали. У них свои проблемы, но все мы люди. Вот так я считаю», - прокомментировала Проколова.

Второе места заняла журналист телекомпании «Радонежье» из Сергиева Посада Ирина Белякова. Бронза досталась журналисту городского портала «РИАМО в Подольске» Виктории Моисеевой. Помимо журналистской работы, вместе с сотрудниками своей редакции она занимается волонтерством и благотворительностью.

Победителями еще одной номинации - «Право на экологию» - стали журналист «Радио 1» Павел Корицкий и Ирина Рыбникова из «Российской газеты». Они занимались проблемой загрязнения окружающей среды.

Второй стала Ольга Майзенберг из «Истринских вестей» за публикацию о борьбе жителей с незаконной свалкой в деревне Духанино.