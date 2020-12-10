РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Врачи в подмосковном Красногорске восстановили пожилому пациенту травмированную болгаркой кисть руки, говорится в сообщении пресс-службы первой городской больницы.

В Красногорскую городскую больницу №1 поступил 70-летний мужчина, получивший травму при работе болгаркой. Несоблюдение техники безопасности привело к открытому оскольчатому внутрисуставному перелому, повреждению сухожилий и дефекту мягких тканей правой кисти.

«Пациенту был выполнен остеосинтез третьей пястной кости, пластика разгибателей второго пальца, наложены швы на сухожилия мышц-разгибателей третьего пальца и проведена пластика пострадавшего участка местными тканями», - сказал врач травматолог-ортопед, микрохирург Красногорской городской больницы №1 Сергей Косарев.

Операция проведена успешно. Кисть и ее двигательные функции сохранены.

Пациент на сегодняшний день выписан и находится на амбулаторном наблюдении.