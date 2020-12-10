РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 10 дек. С 27 по 30 декабря в усадьбе Гребнево городского округа Щелково пройдет фермерский фестиваль «Гребневская ярмарка», сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«На ярмарке можно будет приобрести всевозможные сыры, мясные деликатесы, варенье, соленья, мед», - говорится в сообщении.

Все продукты на ярмарку представят российские фермеры. Для самых маленьких гостей будут подготовлены аттракционы и мастер-классы.

Ярмарка будет открыта с 10:00 до 19:00.