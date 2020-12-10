РИАМО - 10 дек. На развитие порядка 3 тысяч гектаров бывших промышленных зон Москвы требуется порядка 7 триллионов рублей инвестиций, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На 3 тысячах гектар, это порядка 150 территории, можно в перспективе построить около 38 миллионов квадратных метров, создать около полумиллиона рабочих мест. Это порядка 7 триллионов инвестиций в развитие этих территорий, которые безусловно окажут положительное влияние на развитие экономики в целом», - сказал Ефимов в ходе дискуссии «Городская трансформация. Проекты ревитализации, изменившие городскую среду» в рамках Московского урбанистического форума.

Он отметил, что на данный момент эти территории являются «депрессивными».

«Порядка 3 тысяч гектаров — это депрессивные территории. В лучшем случае это склады, в худшем случае - это просто захламленные территории, которые не вовлечены в экономическую жизнь города», - сказал заммэра.

Чиновник подчеркнул, что эти площадки в течение следующего года подготовят к вовлечению для инвесторов.

«На сегодняшний момент у нас уже есть два подписанных соглашения о комплексном развитии территории. Сегодня на градостроительном штабе мы смотрели очередные три площадки, в ближайшее время будем также работать по плану», - заключил он.

По его словам, раньше промышленные зоны на территории Москвы занимали порядка 15 тысяч гектар. Часть этих территорий уже ревитализированы. На этих территориях построены современные объекты недвижимости и новые рабочие места.