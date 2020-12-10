РИАМО - 10 дек. На развитие порядка 3 тысяч гектаров бывших промышленных зон Москвы требуется порядка 7 триллионов рублей инвестиций, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что на данный момент эти территории являются «депрессивными».
«Порядка 3 тысяч гектаров — это депрессивные территории. В лучшем случае это склады, в худшем случае - это просто захламленные территории, которые не вовлечены в экономическую жизнь города», - сказал заммэра.
Чиновник подчеркнул, что эти площадки в течение следующего года подготовят к вовлечению для инвесторов.
«На сегодняшний момент у нас уже есть два подписанных соглашения о комплексном развитии территории. Сегодня на градостроительном штабе мы смотрели очередные три площадки, в ближайшее время будем также работать по плану», - заключил он.
По его словам, раньше промышленные зоны на территории Москвы занимали порядка 15 тысяч гектар. Часть этих территорий уже ревитализированы. На этих территориях построены современные объекты недвижимости и новые рабочие места.
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