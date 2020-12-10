РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 дек. На чемпионате и первенстве Московской области по боксу три домодедовские спортсменки завоевали золотые медали, сообщается в группе спортивной школы «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

Турнир среди девочек, девушек, юниорок и женщин прошел с 8 по 10 декабря в городе Красноармейске.

«Спортсменки спортивной школы «Олимп» под чутким руководством тренера Игоря Спирина принимали активное участие. И, конечно, победа не обошла стороной юных спортсменок. Первое место заняли Елена Жиляева, Кристина Невмянова и Ирина Лаврентьева», - говорится в сообщении.

Второе место заняла также воспитанница «Олимпа» Полина Спирина.