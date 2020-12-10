РИАМО – 10 дек. Зюзинский районный суд столицы оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» за нарушение оборота препаратов, сумма штрафа составила 200 тысяч рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в учреждении прошла проверка правоохранители. Ее причиной стала жалоба по поводу нарушений в области оборота наркотических средств. Согласно жалобе, в хосписе выписывали одному из подопечных слишком много наркотических препаратов.

«Дворец правосудия признал организацию виновной по делу о хранении и обороту веществ, включенных в список наркосодержащих препаратов», - говорится в сообщении.

В хосписе попросили суд ограничиться предупреждением. Но смягчающих обстоятельств суд на нашел.​