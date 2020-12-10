РИАМО - 10 дек. Кабинет министров РФ утвердил ряд поправок к законодательству, в соответствии с которыми граждане смогут оформлять пенсионные выплаты в банках, передает Федеральное агентство новостей.

В соответствии с поправками в негосударственных организациях также можно будет получить целый ряд других услуг.

«Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах», — отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Некоторые пенсионеры в РФ, которые уволились с работы летом, получат в декабре повышенную пенсию. В ПФР отметили, что доплату они получат сразу за три месяца.