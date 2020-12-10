РИАМО - 10 дек. Всероссийскую перепись населения проведут с соблюдением необходимых мер защиты граждан и информации, говорится в сообщении оргкомитета переписи.

«Чтобы обеспечить максимальную безопасность данных во время всероссийской переписи населения, мы сделаем их максимально открытыми», — сказал глава Росстата Павел Малков.

По его словам, всероссийская перепись населения призвана стать не только первой цифровой, но и самой безопасной переписью. Для защиты граждан и информации многие инструменты будут использованы впервые.

«Вопросы безопасности приоритетны, так как перепись - огромный проект, который реализуют сотни тысяч человек, а участвует в нем все население страны», — добавил Малков, уточнив, что речь идет о физической, эпидемиологической и информационной безопасности.

Первоначально перепись была запланирована на октябрь текущего года, но в интересах эпидбезопасности сроки перенесли. Теперь основной этап переписи пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. У граждан будет возможность оставить данные о себе онлайн, ответив на вопросы переписных листов на едином портале госуслуг с 1 по 25 апреля. При этом переписчики все равно обойдут каждую квартиру и каждый дом. Для обеспечения их физической безопасности будут привлекаться подразделения МВД.

Персонал переписи будет экипирован одеждой со светоотражающими элементами и обеспечен техническими средствами защиты, в том числе отпугивателями собак. Кроме того, каждый из 360 тысяч переписчиков застрахован от несчастных случаев. Также решается вопрос об их добровольной вакцинации.

Респонденты узнают переписчиков по брендированной одежде — шарф, жилет и сумка. У каждого из них при себе должны быть паспорт и удостоверение.

Особое внимание во время первой цифровой переписи уделяется защите данных. Как подчеркнул Малков, в процессе переписи собираются только обезличенные данные и никто не сможет получить сведения о конкретной семье. Контролировать и одновременно облегчать работу самих переписчиков в реальном времени призваны программно-аппаратные комплексы - планшеты российского производства с отечественным ПО.​