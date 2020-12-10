РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Корреспондент «РИАМО в Подольске» Виктория Моисеева снова стала призером конкурса уполномоченного по правам человека в Московской области «Слово в защиту!», церемония награждения проходила в четверг в режиме онлайн.

Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты прав человека. Среди почетных участников была уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и другие. Проводила мероприятие уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

По итогам журналистского конкурса Моисеева заняла третье место в номинации «Профессия правозащитник» за материал «Жители дома против бывшей УК: «Платить мошенникам мы не будем!».

Ранее Моисеева неоднократно становилась призером ежегодного конкурса «Слово в защиту!».