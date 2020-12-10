РИАМО - 10 дек. Прощание с актером Александром Самойловым пройдет 14 декабря в Москве, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы МХАТ им. М. Горького.

«Прощание с актером Александром Самойловым пройдет 14 декабря, но из-за пандемии коронавируса, скорее всего, в театре попрощаться с артистом не разрешат», - сказал собеседник агентства.

Место, где захоронят Александра Самойлова, уточняется.

Информация о смерти артиста появилась накануне. Самойлов умер на 69-м году жизни после продолжительной болезни.

Самойлов учился в ГИТИСе, после чего стал членом труппы театра имени Маяковского. Позже он стал играть в Московском областном театре драмы. С 1994 года артист служил во МХАТе. Телезрителям он известен по фильму «Скиф» и сериалу «Балабол».