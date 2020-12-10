РИАМО - 10 дек. Московская областная дума приняла закон о введении льготы на транспортный налог в размере 50% для владельцев машин на газовом топливе, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается установить сроком на один год налоговую льготу в размере 50% для лиц, на которых зарегистрированы транспортные средства, оснащенные двигателями, работающими на газовом топливе, по уплате транспортного налога», - сказал председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

Закон касается легковых автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и автобусов. Его принятие может простимулировать жителей региона чаще покупать экологически более безопасный вид транспорта.