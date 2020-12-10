РИАМО - 10 дек. Депутаты Московской областной думы приняли закон о внесении изменений в бюджет территориального фонда ОМС Подмосковья на 2020 год, бюджет фонда увеличен почти на 10 миллиардов рублей, передает корреспондент РИАМО.



«Проектом закона уточняются показатели бюджета фонда на 2020 год по доходам и расходам на 9,8 миллиардов рублей. В основном за счет поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования», - сказала директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Подмосковья Людмила Данилова.



Общий объем расходов бюджета фонда в 2020 году увеличивается на 9,848 миллиарда рублей и составит 147,3 миллиарда рублей.