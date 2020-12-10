РИАМО - 10 дек. Обладателем медали уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите делать добро» стал глава фонда «Добрые люди» Александр Валиков из Подмосковья, сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

В четверг в пресс-центре РИАМО проходит 15-я церемония вручения знаков отличия и благодарностей уполномоченного по правам человека в Московской области. В ходе видеообращения Москалькова назвала восемь лауреатов федеральной награды. Одним из них стал руководитель благотворительного фонда «Добрые люди» из городского округа Жуковский Александр Валиков.

«Сегодняшние лауреаты - восхитительный пример большого мужества, силы духа, неиссякаемых веры и оптимизма. <...> (Фонд - ред.) «Добрые люди» помогает социально незащищенным категориям населения в Подмосковье», - сказала Москалькова.

Она также добавила, что среди лауреатов премии отмечены две общественные организации.

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров вручил медаль подмосковному лауреату.

«Огромное спасибо за доверие, за поддержку. Как говорится, вместе мы сила. Хочу поблагодарить своих близких, семью, наших замечательных добрых волонтеров,<...> всех, кто работает на одно благое дело», - сказал Валиков.

Он добавил, что скоро поедет в отдаленные детские дома и к малоимущим семьям, чтобы передать новогодние подарки.

По словам уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой, в этом году с фондом «Добрые люди» было подписано соглашение о сотрудничестве.

«Спасибо вам, Александр Михайлович. Вы яркий пример того, как неравнодушный человек может создать эффективную систему помощи простым людям», - отметила Семенова.