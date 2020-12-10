РИАМО - 10 дек. Общественная палата РФ призвала общественников из регионов активно включиться в работу, направленную на укрепление единства многонационального народа и сохранение межнационального согласия в стране, говорится в сообщении пресс-службы ОП РФ.

Данные рекомендации подготовлены по итогам семинара-совещания «Об актуальных задачах реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

«Общественная палата рекомендует общественным палатам субъектов Российской Федерации рассмотреть возможность активизации взаимодействия с консультативно-совещательными органами при органах государственной власти субъектов Российской Федерации (советами, комиссиями, рабочими группами) по межнациональным отношениям», - говорится в сообщении.

Также общественников призвали усилить взаимодействие с региональными представителями научно-экспертного сообщества, заинтересованными некоммерческими организациями, лидерами национальных и религиозных объединений и СМИ с целью регулярного обсуждения хода реализации Стратегии государственной нацполитики, а также для выработки необходимых рекомендаций для органов власти и институтов гражданского общества.

Кроме того, общественным палатам регионов рекомендовали оказать содействие при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант».

Также в ОП РФ посоветовали усилить информационно-просветительскую работу в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений и содействовать волонтерской деятельности религиозных организаций.