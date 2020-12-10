РИАМО - 10 дек. Общественная палата РФ призвала общественников из регионов активно включиться в работу, направленную на укрепление единства многонационального народа и сохранение межнационального согласия в стране, говорится в сообщении пресс-службы ОП РФ.
Данные рекомендации подготовлены по итогам семинара-совещания «Об актуальных задачах реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
Также общественников призвали усилить взаимодействие с региональными представителями научно-экспертного сообщества, заинтересованными некоммерческими организациями, лидерами национальных и религиозных объединений и СМИ с целью регулярного обсуждения хода реализации Стратегии государственной нацполитики, а также для выработки необходимых рекомендаций для органов власти и институтов гражданского общества.
Кроме того, общественным палатам регионов рекомендовали оказать содействие при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант».
Также в ОП РФ посоветовали усилить информационно-просветительскую работу в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений и содействовать волонтерской деятельности религиозных организаций.
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