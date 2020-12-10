РИАМО - 10 дек. В 12:00 24 декабря состоится онлайн-семинар на тему «Маркировка и система прослеживаемости продукции – эффективный метод противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации. Практические аспекты», к участию приглашаются эксперты из Подмосковья и столицы, говорится в сообщении пресс-службы международной ассоциации «Антиконтрафакт».

«К участию в семинаре приглашаются члены комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, члены региональных оперативных штабов по контролю ситуации в части внедрения маркировки товаров средствами идентификации», – говорится в сообщении.

Кроме того, к участию приглашаются сотрудники территориальных правоохранительных и контрольно-надзорных органов Центрального федерального округа: Москвы, Московской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Организаторы семинара: международная ассоциация «Антиконтрафакт» (осуществляющая организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного совета при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции) и оператор национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров ООО «ЦРПТ».

Мероприятие проходит при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В работе семинара примут участие представители: министерства промышленности и торговли Российской Федерации; ООО «Оператор – ЦРПТ» – единого оператора национальной системы маркировки товаров «Честный ЗНАК»; Экспертного совета при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции; международной ассоциации «Антиконтрафакт»; рабочей группы при министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

Модератор семинара – генеральный директор международной ассоциации «Антиконтрафакт» Светлана Квасова.

В ходе семинара будут освещаться вопросы внедрения национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров, работы специального приложения для государственных органов власти «Честный Знак. Гос», будут рассмотрены случаи, связанные с нарушениями правил маркировки в субъектах РФ, а также даны ответы на вопросы участников.

Отдельный блок будет посвящен вопросам незаконного оборота табачной продукции на территории Российской Федерации с предоставлением информации о нелегальных табачных изделиях и их отличительных признаках, о влиянии маркировки на табачный рынок и другие связанные вопросы.

Участие в семинаре бесплатное. Вход на площадку семинара начнется в 11:00 24 декабря. Подключиться к конференции Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89365363487?pwd=U2Z0d01walgyc2ZvdDVncUtFdmZDZz09. Идентификатор конференции: 893 6536 3487. Код доступа: 791633.

В России с 1 июля началась обязательная маркировка табака, обуви и лекарств, с 1 октября – обязательная маркировка парфюмерии и фотоаппаратов, с 1 ноября – обязательная маркировка шин.