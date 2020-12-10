РИАМО - 10 дек. В Москве с 13 декабря начнет теплеть после отступления обширного антициклона, который с середины ноября охватил своим влиянием большую часть европейской части России, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Пока антициклон не пускает атлантические вихри, которые в зимнее время оказывают отепляющее влияние, в центр Европейской России. Он удержит солнечную и морозную погоду со средней суточной температурой воздуха ниже нормы на 3-4 градуса», - говорится в сообщении.

Ночные морозы начнут ослабевать вместе с ослаблением влияния антициклона. Местами возможен небольшой снег. Уже 14 декабря температура воздуха приблизится к норме, а в последующие дни ожидается даже выше средних многолетних значений. Вероятность осадков увеличится.

«В субботу, 12 декабря, ночью в городе минус 9 – минус 11 градусов, на востоке Московской области до минус 13 градусов, днем в Москве минус 4 – минус 6 градусов, в Подмосковье до минус 9 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Уже 13 декабря атмосферное давление начнет понижаться, а облаков станет больше. Вечером начнет опускаться слабый снег. К утру морозы в Москве ослабеют до минус 7 – минус 9 градусов, в Подмосковье — до минус 6 – минус 11 градусов. Днем максимальная температура в Москве будет составлять минус 4 – минус 6 градусов, по области — минус 3 – минус 8 градусов. Фон температуры останется ниже нормы на 1-1,5 градуса.