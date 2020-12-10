РИАМО - 10 дек. Торжественная церемония открытия мемориальной доски экс-мэру столицы Юрию Лужкову состоялась в четверг, передает корреспондент РИАМО.

Памятный знак установили на доме, где в свое время жил бывший столичный градоначальник – на 3-й Тверской-Ямской, 48.

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали родные и друзья Лужкова, а также официальные лица.

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев отметил, что почетная доска - это видимый знак памяти Лужкову и его служению столице.

«Он стал градоначальником в очень непростой период, но уже сегодня можно сказать, что в летопись нашего города он записан навсегда, и этому есть очень много зримых знаков - восстановленный храм Христа Спасителя, многочисленные реконструированные памятники истории и архитектуры, жилые кварталы, промышленные предприятия и новые дороги - это все останется с нами», - сказал Щеголев.

По его словам, Лужков был очень чутким, отзывчивым, смелым человеком, который пользовался доверием москвичей.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников назвал Лужкова ярким политиком и крепким хозяйственником.

«Благодаря всем его качествам Москва развивалась, росла и становилась лучшим городом земли», - добавил Шапошников.

Авторами мемориальной доски стали скульптор, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Игорь Бурганов и заслуженный архитектор России, почетный архитектор России, академик Российской академии художеств Игорь Воскресенский.

Лужков был мэром Москвы на протяжении 18 лет. Он руководил мегаполисом с 1992-го по 2010-й год. Экс-градоначальника не стало 10 декабря 2019 года. Он умер в возрасте 83 лет после операции на сердце.