РИАМО - 10 дек. В центре Москвы восстановили движение трамваев, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Восстановлено движение трамваев по Лесной улице», - говорится в сообщении.

Сбой произошел в движении трамваев по Лесной улице до Тверской Заставы.

Ранее в Южном округе Москвы восстановили движение трамваев до двум маршрутам, которые задерживались по техническим причинам.