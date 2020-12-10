РИАМО - 10 дек. В 2020 году на номер «112» от жителей Подмосковья поступило более 10 миллионов обращений, сообщил начальник государственного казенного учреждения Московской области «Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Алексей Вагутович.



«Количество вызовов у нас на порядка 30-40% увеличилось по сравнению с остальными годами. Ежесуточно у нас поступает 30 тысяч по всей территории Московской области. <...> Общее количество вызовов с момента начала эксплуатации (системы «112» - ред.) составило 45,7 миллиона вызовов», - сказал Вагутович на подведении итогов работы системы «112».



Он отметил, что в 2020 году было зафиксировано более 10 миллионов вызовов при среднем показателей в 7-8 миллионов в год.



Кроме того, 5 мая 2020 года было зафиксировано рекордное количество вызовов - 43 388 при суточной норме порядка 30 тысячи вызов.

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