РИАМО - 10 дек. В следующем году в Зеленограде появится спортивный комплекс с бассейном, на текущий момент готовность монолитных работ на объекте превышает 60%, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Строительство спортивного комплекса с бассейном для спортивной школы № 112 «Спутник» идет в районе Старое Крюково, микрорайоне 9, возле площади Колумба.

«В настоящее время на объекте выполнены монолитные работы более чем на 60%, завершается устройство чаши бассейна и начато возведение перегородок на подземном и первом этажах здания», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что к устройству наружных инженерных сетей уже приступили, а ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Возводимый комплекс предназначен для того, чтобы в нем круглый год шли тренировки и проводили районные соревнования. В его состав будет включено спортивное ядро с футбольным полем, сектором для прыжковых дисциплин и дорожками для занятий легкой атлетикой, а также физкультурно-оздоровительный комплекс.

Трехэтажное здание с подвалом будет иметь пять углов, а его площадь составит около 9,4 тысячи квадратных метров. Проектом также предусмотрена парковка на 18 автомобилей, которая будет располагаться возле комплекса. На территории предусмотрели и гараж, предназначенный для уборочной техники и контрольно-пропускной пункт.