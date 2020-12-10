РИАМО – 10 дек. Росстат пригласил малый бизнес принять участие в экономической переписи, которая пройдет в первой половине 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития России.
Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются.
На основе информации, полученной в ходе экономической переписи, будут приниматься государственные решения и программы поддержки.
Представителей малого бизнеса призвали до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в электронном виде с помощью портала госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи), сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи), операторов электронного документооборота.
Сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в орган статистики в регионе или отправки по почте. Скачать анкету можно на сайте Росстата.
Анкеты разработали отдельно для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.
Экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в пять лет, и, в соответствии с законодательством РФ, участие в ней является обязательным.
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