РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Два новых автомобиля на базе Ford поступили на Подольскую станцию скорой помощи, они уже вышли на линии и используются для оказания медпомощи, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На Московскую областную станцию скорой медицинской помощи поступило 89 новых автомобилей класса В на базе Ford. Все машины укомплектованы дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами для анестезиологии и интенсивной терапии. Машины были закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Машины скорой помощи поступили на станции разных городов Подмосковья, в том числе Одинцова, Химок, Красногорска, Балашихи, а также Подольска. Подольская станция скорой медицинской помощи получила две новые машины», - говорится в сообщении.

Все автомобили уже вышли на линии и используются для оказания медпомощи пациентам. Только в ноябре в Подмосковье врачи неотложки выехали на 191 тысячу вызовов - по 6,3 тысячи в сутки. В 2020 году станции скорой помощи получили 140 новых машин, в том числе реанимобилей.