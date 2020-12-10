РИАМО - 10 дек. В 2021 году умные камеры в столичной подземке начнут распознавать людей, которые срочно нуждаются в медицинской помощи, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Наши умные камеры в следующем году научатся искать пассажиров, которым требуется оказать медицинскую помощь. В случае, если человеку стало плохо, особенно пожилому человеку», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что этот сервис будет автоматизирован. Помощь таким пассажирам будут оказывать оперативно.

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