РИАМО - 10 дек. Образовательные учреждения в подмосковном Реутове продолжат работать в условиях соблюдения новых санитарных стандартов из-за риска распространения коронавируса до 2022 года в связи с решением Роспотребнадзора, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Роспотребнадзор принял решение о продлении до 2022 года санитарных требований к организации работы в школах и детских садах в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Данные изменения коснутся и режима функционирования образовательных учреждений в Реутове», – говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С начала нового учебного года во всех школах и детских садах городского округа организованы так называемые «утренние фильтры» – измерение температуры бесконтактным способом с обязательным внесением данных в специальный журнал. В рамках минимизации скопления детей мы открыли дополнительные входы в школы», – сказал начальник управления образования Реутова Иван Гетман.

Он добавил, что было пересмотрено расписание занятий для того, чтобы у каждого звена – начального, среднего и старшего – был индивидуальный график уроков, перемен и посещения столовой.

«С целью недопущения распространения коронавируса строго контролируется ношение масок родителями при передвижении по территории детских садов, не допускается скопление детей на входе в учреждение. Термометрия проводится в течение всего дня. Если у ребенка выявляются признаки заболевания, его изолируют до прихода родителей», – отмечается в материале.

В Реутове функционируют 11 средних общеобразовательных учреждений, в том числе одна частная школа, а также 14 муниципальных детских садов.

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10 ДЕКАБРЯ

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