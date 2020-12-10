РИАМО - 10 дек. Депутаты Московской областной думы приняли проект постановления и приняли решение обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении звания «Город трудовой доблести» Коломне, передает корреспондент РИАМО.

Почетное звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.

«В администрацию Коломенского городского округа поступило обращение от ветеранов Великой Отечественной войны о присвоении Коломне почетного звания. Инициатива была рассмотрена и поддержана всеми общественными организациями города», - сказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

Он добавил, что во время Великой Отечественной войны жители Коломны активно участвовали в создании оборонительных сооружений. Предприятия города были перепрофилированы для выпуска оборонной продукции.

В Коломне было создано 30 госпиталей для раненых бойцов. За время войны коломенские предприятия отправили на фронт продукции на 60 миллионов рублей. В том числе было изготовлено два миллиона мин и снарядов.