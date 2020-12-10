РИАМО - 10 дек. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон о продлении по 31 декабря 2023 года дополнительных мер социальной поддержки подмосковных льготников в виде бесплатного проезда, передает корреспондент РИАМО.

Речь идет о бесплатном проезде в столичном транспорте, в том числе метро, на МЦК и монорельсе, а также на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности.

«Проект закона разработан в целях продления сроков предоставления дополнительных мер социальной поддержки по бесплатному проезду отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская на заседании Мособлдумы.

Согласно закону, бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения полагается лицам, получающим пенсию в соответствии с законодательством РФ и не относящимся к категориям граждан, имеющим в соответствии с законодательством РФ или законодательством Московской области права на меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда.

Также бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения полагается гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России», детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет, детям в возрасте от пяти до семи лет.

Продление льгот по железнодорожному транспорту касается 1 миллиона человек, по столичному транспорту — 300 тысяч человек.

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