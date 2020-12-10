РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Ветераны Великой Отечественной войны из подмосковных Люберец могут пригласить на дом для проведения личного приема сотрудников Люберецкой городской прокуратуры, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Люберецкой городской прокуратуре на постоянной основе проводятся личные приемы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны по вопросам нарушения их прав и законных интересов.

«На территории Московской области для граждан в возрасте старше 65 лет введен режим самоизоляции, им также рекомендовано не покидать свое место проживания. В связи с этим они могут обратиться в Люберецкую городскую прокуратуру по телефонам: 8(495) 559-97-36, 8(495)559-63-05, и в случае необходимости работники городской прокуратуры проведут личный прием по месту проживания ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

В связи с ограничительными мерами, действующими в период распространения коронавирусной инфекции, с учетом необходимости соблюдения требований по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, можно направить обращения о нарушении прав в электронной форме на почту: Lubertsy@mosoblproc.ru, а также почтовым отправлением по адресу: 140000, Московская область, Люберцы, Октябрьский проспект, дом 267А.