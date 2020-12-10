РИАМО - 10 дек. Более 10 миллионов тюльпанов и других цветов в год вырастят в новом тепличном комплексе в Раменском городском округе, теплицу построила компания «ЦветКом», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Тепличный комплекс по выращиванию тюльпанов, рассады цветов и овощей, а также посадочного материала введен в строй в Раменском. <...> Мощность проекта составляет более 10 миллионов штук рассады цветочных культур в год», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что построено 0,8 гектара теплиц. Там же сейчас строят еще 1,5 гектара теплиц.

«Объем инвестиций в проект составляет 100 миллионов рублей», - отметил Воскресенский.

Большинство операций в теплице проходит с минимальным участием человека, что повысит качество, стандартизирует продукцию и снизит затраты на ее производство.

Компания рассматривает вопрос расширения площади питомника на 150 гектаров в целях выращивания луковиц тюльпанов. Предприятие предоставило 25 постоянных новых рабочих мест, а во время сезонных работ дополнительно на работу планируется принимать еще 150 человек.

В Московской области работает около 10 крупных цветочных теплиц. Их общая производственная площадь составляет более 35 гектаров.