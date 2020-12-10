РИАМО - 10 дек. В Бескудниковском районе столицы планируют возвести пристройку на 250 мест к детской поликлинике, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности <…> согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Рогачевский переулок, владение 3 (САО)», - говорится в сообщении.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, на данном земельном участке площадью 0,42 гектара разрешено возведение пристройки.

Этот проект входит в Адресную инвестиционную программу столицы.