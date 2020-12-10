РИАМО - 10 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял второе место в рейтинге губернаторов-блогеров за ноябрь текущего года, говорится в сообщении пресс-службы исследовательской компании «Медиалогия».

В тройку лидеров также вошли мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев во «ВКонтакте» сообщил, что к середине декабря в регионе будет порядка 90 пунктов вакцинации от короновируса, прививки будут ставить бесплатно по полису ОМС», - говорится в сообщении.

Также глава Подмосковья в прошлом месяце сообщил во «ВКонтакте», что оперативные службы будут действовать в режиме повышенной готовности из-за сильного дождя и снега.

Помимо этого, Андрей Воробьев поручил проконтролировать оказание необходимой медицинской помощи детям, пострадавшим в результате прорыва трубы в городском округе Дзержинский.

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.