РИАМО – 10 дек. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил ситуацию с ростом цен на продукты в России, власти примут меры для их сдерживания, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мишустин сообщил, что ранее чиновники объясняли рост цен сезонными факторами и отпустили ситуацию.

«Глава правительства <...> потребовал от правительства проработать проблему с крупными торговыми сетями», - говорится в сообщении.

Он добавил, что сбой в своей работе допустили Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития РФ, Минсельхоз РФ, Минпромторг РФ и российские вице-премьеры.

Мишустин поручил докладывать о ситуации с ценами каждую неделю.

Накануне президент России Владимир Путин поднял вопрос о стремительном подорожании продуктов в стране. ​