РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на стадионе «Весна» 12 декабря атлеты будут соревноваться в подъеме богатырских бревен, в них примет участие рекордсменка по силовому экстриму в России и мире Оксана Кошелева, сообщил «РИАМО в Подольске» президент Федерации силового многоборья Иван Мечишев.

Федерация силового многоборья и АНО «Сильнейшая нация мира» на стадионе «Весна» 12 декабря проведут уникальные соревнования, начало в 14:00. Участникам будет необходимо выполнить лог-лифт на максимальное количество повторов, вес богатырского бревна должен быть равен весу атлета минус 10%. То есть атлет при весе 100 килограммов выполнит подъем 90 килограммов. Победит тот, кто за одну минуту выполнит больше повторений в полном цикле, то есть подъем с пола и выпрямление рук со снарядом над головой.

«Уже подтвердили свое участие три атлета. Ожидаем рекордсменку по силовому экстриму в России и мире Оксану Кошелеву, которая в ноябре во время записи телевизионного шоу «Удивительные люди» на канале «Россия 1» сдвинула погрузчик контейнеров весом 82,1 тонны», - сказал Мечишев.

Соревнования снимут на видео и опубликуют на информационных ресурсах ФСМ и СНМ с указанием количества засчитанных повторений. Они станут началом эстафеты, в которой смогут принять участие все жители страны.

Тройка призеров получит по почте именные фирменные футболки проекта «Сильнейшая нация мира».