РИАМО – 10 дек. Ювелир Максим Ломоносов рассказал, что россияне чаще всего меняют обручальные кольца, которые покупали в 90-х годах, сообщает Nation News.

Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, в те годы выбор украшений был невелик, и трудно было найти хорошие кольца. Во-вторых, не у всех молодоженов была возможность сразу купить кольца мечты.

«В среднем замена обручальных колец происходит раз в пять-десять лет. Дело в том, что у молодоженов часто не хватает средств на ювелирные украшения, которые им нравятся. Позже у них появляется финансовая возможность купить именно то, что по душе», - сказал ювелир.

Он рассказал, что самым большим спросом пользуются изделия из красноватого золота, около трети покупателей предпочитают белое золото. Традиционные оттенки желтого цвета выбирает лишь каждая десятая пара, отметил ювелир.

Старые кольца хранят или переплавляют. ​