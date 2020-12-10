РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ ) - 10 дек. Обслуживающие организации отмыли от вандальных надписей дорожные знаки и остановки на шести улицах в городском округе Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В городском округе Люберцы обслуживающими организациями ведутся работы по очистке дорожных знаков, остановочных павильонов от несанкционированных объявлений и вандальных надписей. На днях в Люберцах проведены работы по очистке дорожных знаков и павильонов от надписей по адресам: поселок ВУГИ, проспект Гагарина, улица Урицкого, улица Кирова, поселок Калинина, улица Митрофанова», - говорится в сообщении.

Жителей городского округа и гостей просят бережно относиться к дорожным знакам, остановочным павильонам, не клеить на них объявления и не наносить надписи.