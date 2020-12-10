РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 дек. В городском округе Мытищи от новой коронавирусной инфекции уже привились 200 человек, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Вакцинация проходит вакциной Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»).

«Показана она лицам от 18 до 60 лет, которые не болели новой коронавирусной инфекцией, с результатами ИФА-диагностики не более 3-5 дневной давности (при условии нормальных показателей уровня IgM и IgG). Вакцинация проводится в поликлинике №5 на улице Веры Волошиной, 54, в кабинете №124 по графику с 8:00 до 20:00», - говорится в сообщении.

В выходные дни вакцинация проводится по предварительной записи. Телефоны: 8(495)582-06-83, 8(495)581-21-00.