«У нас должно функционировать около 15 клиник, и общее количество пациентов, которые обратятся, должно быть около 300 тысяч человек. 15% сотрудников, работающих на этой территории, должно быть иностранцев», - сказал Хайруллин в ходе дискуссии «Редизайн системы. Какие трансформации ждут систему здравоохранения», которая прошла в рамках Московского урбанистического форума.