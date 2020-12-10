РИАМО - 10 дек. Медицинский кластер в столице должен будет принять около 300 тысяч пациентов, главной задачей кластера станет трансфер лучших зарубежных технологий в области медицины, сообщил генеральный директор фонда Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин.
«У нас должно функционировать около 15 клиник, и общее количество пациентов, которые обратятся, должно быть около 300 тысяч человек. 15% сотрудников, работающих на этой территории, должно быть иностранцев», - сказал Хайруллин в ходе дискуссии «Редизайн системы. Какие трансформации ждут систему здравоохранения», которая прошла в рамках Московского урбанистического форума.
Он отметил, что медицинский кластер - это медицинский городок, главной задачей которого является трансфер лучших зарубежных технологий в области медицины, биотехнологий, проектирования, строительства и управления медицинскими объектами.
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