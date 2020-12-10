РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в деревне Сабурово городского округа Щелково, при пожаре пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В пятницу в 8:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании частного дома в деревне Сабурово.

«Пожар был ликвидирован в 11:45, есть один пострадавший. Для ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены три единицы техники и 10 человек», - говорится в сообщении.