РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Кондитерская фабрика «Волшебница» в поселке Малаховка подмосковных Люберец в год выпускает порядка трех тысяч тонн продукции, сообщил журналистам глава округа Владимир Ружицкий.

В четверг он с рабочим визитом посетил данную фабрику.

«Фабрика «Волшебница» существует уже с 1997 года, это замечательное предприятие. Оно выпускает различный шоколад. Недавно появилась новинка - шоколад с имбирем, он является полезным. В год компания выпускает три тысячи тонн продукции», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в компании трудятся 140 человек, из них многие - жители Люберец. Средняя зарплата составляет 55 тысяч рублей.

По словам заместителя гендиректора кондитерской фабрики «Волшебница» Ирины Астаховой, компания выпускает 180 различных наименований продукции. На ней производят четыре вида шоколада - молочный, темный, горький, а также розовый шоколад Ruby, который изготавливается из ферментированных особым образом какао-бобов. Она уточнила, что самым популярным продуктом является молочный шоколад с тремя видами орехов «Белочка».

В России 75% продукции реализуется через федеральные сети. Также продукция представлена в Беларуси, Армении, Туркменистане, Китае и США.

Фабрика оснащена оборудованием от ведущих мировых производителей. У руководства компании есть планы по модернизации текущего оборудования и приобретению нового в 2021 году. Также «Волшебница» планирует запустить новые виды продукции.